İsrailli yetkiliden hayatını kaybeden Saadet Partili vekille ilgili skandal paylaşım

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Turgay Tütüncü
İsrailli yetkiliden hayatını kaybeden Saadet Partili vekille ilgili skandal paylaşım
Meclis’te fenalaştıktan sonra hayatını kaybeden Saadet Partili milletvekili Hasan Bitmez ile ilgili skandal paylaşım ortaya çıktı. İsrailli bir yetkilinin Bitmez ile ilgili skandal sözleri tepki çekti.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez Meclis’te gerçekleşen bütçe görüşmeleri sırasında aniden fenalaştı. Bitmez, konuşması bittikten sonra kürsüde yere yığıldı. Bitmez’e ilk müdahaleyi o sırada Genel Kurul’da bulunan doktor milletvekilleri yaptı. İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Saadet Partili Bitmez bugün hayatını kaybetti.

Saadet Partili Bitmez’in fenalaştığı anlarda AKP’li isimlerin tepki çeken sözler söylediği ortaya çıkmıştı.

İSRAİLLİ YETKİLİDEN SKANDAL PAYLAŞIM

Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez’in fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı gün sosyal medyadan skandal bir paylaşım yapıldığı ortaya çıktı. İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda görevli bir yetkilinin Bitmez’e yönelik söylediği skandal sözler sosyal medyada büyük tepki çekti.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasisi Genel Müdür Yardımcısı Emmanuel Nahshon, Saaadet Partili Bitmez’in fenalaştığı anları sosyal medya hesabından paylaşırken “İsrail'den nefret etmek sigara içmek gibidir; bağımlılık yapar ama sağlığınız için gerçekten kötüdür..." ifadelerini kullandı.

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Nahshon’ın sözleri büyük tepki çekti.

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