İsrailli yetkiliden hayatını kaybeden Saadet Partili vekille ilgili skandal paylaşım

Meclis’te fenalaştıktan sonra hayatını kaybeden Saadet Partili milletvekili Hasan Bitmez ile ilgili skandal paylaşım ortaya çıktı. İsrailli bir yetkilinin Bitmez ile ilgili skandal sözleri tepki çekti.