İsrailliler ülkeyi terk etmeyi düşünüyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın yaptığı ankete göre, İsraillilerin yüzde 23'ü, (Ekim 2023-Ekim 2024 arasında) ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve güvenlik durumundan ötürü ülkeyi terk etmeyi düşündü.

Yüzde 67'lik kesim ülkeyi terk etmeyi düşünmezken, geri kalan soruya cevap vermeyi reddetti.

Binyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümet koalisyonu destekçilerinin yüzde 14'ü ile muhalefet partileri destekçilerinin yüzde 36'sı da ülkeyi terk etmeyi düşünenler arasında yer aldı.

KAN, anketle ilgili yaptığı yorumda, İsrail'de savaş öncesinde bile yüksek olan dış göç olgusunun 2024 yılında da devam ettiğini belirtti.

Merkezi İstatistik Bürosu tarafından eylül ayında yayınlanan veriler, İsrail'den yurt dışına göç olgusunda gözle görülür bir artış olduğunu ortaya koymuştu. Verilere göre, 2024'ün ilk yedi ayında 40 binden fazla kişi ülkeden ayrılmıştı.