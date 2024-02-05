Issız adam Kılıçdaroğlu yazar olarak ortaya çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Issız adam Kılıçdaroğlu yazar olarak ortaya çıktı
CHP’de Genel Başkanlık yarışını Özgür Özel’e kaybettikten sonra gündemden düşen ve ‘Issız adam’ olarak anılmaya başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Saldırı altındaki orta sınıf’ başlıklı yazısıyla ortaya çıktı.

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 28 Mayıs seçimlerinden sonra partisindeki makamını da Özgür Özel’e kaybetmiş ve ‘Issız adam’ olarak anılmaya başlanmış ve gündemde kendisine fazla yer bulamamıştı.

Gündemdeki yerini kaybeden Kılıçdaroğlu, yazar olarak ortaya çıktı. Sözcü Gazetesi’nde ‘Saldırı altındaki orta sınıf’ başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Gazetede kaleme aldığı yazısında ekonomik istatistiklere yer veren Kemal Kılıçdaroğlu, "Maalesef bugün toplumumuzu, demokrasimizi, ekonomimizi ve geleceğimizi ayakta tutan orta sınıf büyük bir saldırı altındadır" ifadelerini kullandı.

2018’de tek adam rejimine geçilmesiyle birlikte orta sınıfa yönelik saldırıların arttığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Orta sınıfın temsil ettiği taleplere, değerlere ve sahip olduğu maddi imkanlara darbe üstüne darbe indiriliyor.

Türkiye; rüşvetin meşrulaştığı, yalan söyleyenlerin itibar sahibi olduğu, adaletin çetelere teslim edildiği, ahlaki değerlerin yozlaştığı, toplumsal çürümenin adeta kanıksandığı, yoksullaşmanın kader olarak kabul edildiği, hak aramanın ise neredeyse suç sayıldığı bir sürecin içine girdi.

Darbeler o kadar büyük ki, yaşananları saklamaya artık istatistik oyunları da yetmiyor. İşte TÜİK’in son birkaç günde arka arkaya açıkladığı veriler ortada" dedi.

‘ORTA SINIF GÖRÜLMEMİŞ BİR SALDIRI ALTINDA’

Kılıçdaroğlu yazısının devamında, "Zengin çıkar hesaplarıyla, fakir geçim kaygısıyla sesini çok çıkaramaz. Sesini çıkaracak tek kesim orta sınıftır. İşte bugün bu nedenle Türkiye’de orta sınıf görülmemiş bir saldırı altındadır.

Tarih çöken orta sınıfın radikal hareketlerin önünü açtığını gösteren örneklerle doludur. Demokrasimizi korumak için, geleceğimizi korumak için, ekonomimizi korumak için, bizi biz yapan değerleri korumak için orta sınıfı korumak zorundayız. Siyaset kurumu bunun için vardır ve bugün siyasetin bir numaralı gündem maddesi de bu olmalıdır" ifadelerini kullandı.

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