Issız adam Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yalnızlık yanıtı. 'Liste yaptım'

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ‘yalnızlık’ yanıtı verdi. Kılıçdaroğlu, 5’li çetelerle mücadelede yalnız olduğunu belirterek ekonomide gelinen son durumu açıkladı.

Kılıçdaroğlu, Tarım Kredi Kooperatifinin fiyatlarından yola çıkarak 3 kişilik ailenin 3 öğün yemeğinin fiyat listesini yayınladı.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda “Bu listeyi her ay güncelleyeceğim ki, aziz milleti ne hale getirdin gör” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bak Recep Tayyip Erdoğan benim yalnızlığım 5’li çetelerle mücadelede… Keçi falan demişsin bu vesileyle sana et ve süt fiyatlarını hatırlatacak bir liste yaptım. Bu listeyi her ay güncelleyeceğim ki, aziz milleti ne hale getirdin gör!

Aşağıda senin alışveriş yaptığın Tarım Kredi Kooperatifinden aldığım fiyatlarla hazırlanan, 3 kişilik bir ailenin 3 öğün yemek listesinin maliyeti var.

Sadece temel gıda maddeleriyle karınlarını doyurmalarının, günlük maliyeti 422,31 aylık maliyeti 12.669 TL. Sofraya, bırak senin çok sevdiğin kestane balı, manda yoğurdunu koymayı, öğlenki makarnaya kıyma koyamadık! Bu millete reva gördüğün, emekli maaşı 10 bin TL, asgari ücret 17 bin 2 TL.

Kirayı, faturaları, deterjan ve giyim masraflarını da sen öde!”