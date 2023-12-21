İşsiz babadan AKP'li başkanın makam aracının önünde oturma eylemi

Kaynak: Haber Merkezi
İşsiz babadan AKP'li başkanın makam aracının önünde oturma eylemi
Samsun Büyükşehir Belediyesi’nde otobüs şoförlüğü yapan, rahatsızlığı sebebiyle işten çıkarılan Musa Elmas, belediye başkanı Mustafa Demir’in makam aracının önünde oturma eylemi yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından işten çıkarılan Musa Elmas, belediye başkanının makam arabasının önüne oturarak başkanı protesto etti. Musa Elmas, kısmi felç geçirdiğini ve bu sebeple işten atıldığını iletti ve "Başkan çocuğumun resmine bakıp 'maşallah' dedi ama işe almadı" dedi.

GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ TALEP ETMİŞ

Musa Elmas, 9 ay boyunca halk otobüslerinin şoförlüğünü yaptığını, daha sonra kısmi felç geçirince işten atıldığını iletti. 1 çocuk babası Musa Elmas, çocuğunun fotoğrafıyla birlikte, belediye binasının önünde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Belediye yönetimine, görev yerinin değiştirilmesini önerdiği halde kendisini işten çıkardıklarını söyleyen Musa Elmas, gerçekleştirdiği eylemde taleplerini belirtti.

Musa Elmas binanın içine alınmadı, belediye başkanıyla görüşmek istediğini söyledi. Belediye görevlileri, kendisini ikna etmeye çalıştı fakat Elmas, belediye başkanı Mustafa Demir’le görüşme fırsatı buldu.

Belediye başkanıyla görüşmesi bitince Musa Elmas şunları söyledi: "Başkan çocuğumun resmine bakıp 'maşallah' dedi ama işe almadı.” Talebi karşılanmayan Elmas, eylemini sonlandırdı.

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