İşsiz çekici sürücüsü kendini yakmak istedi, polis ikna etti

Kayseri'de kendisine iş verilmediğini söyleyen çekici sürücüsü, çekicinin üzerine çıkarak benzinle kendini yakma girişiminde bulundu. Öfkeli çekici sürücüsünü polis ekipleri ikna etti.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda çekici sürücüsü A.A., kendisine iş verilmediğini öne sürerek çekicinin üzerine çıkıp, benzinle kendini yakmak istedi.

Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri herhangi bir olumsuz duruma karşı hazırda beklerken, polis ekipleri A.A.'yı eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı.

Ekiplerin yarım saat süren ikna çalışmaları sonucu A.A., elindeki benzin dolu bidonu ve çakmağı bırakarak çekiciden aşağı indi. Ambulansa bindirilen A.A., daha sonra polis ekipleri tarafından karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.