Manyak cinayet tarikatı ortaya çıktı. Çocukları zehirleyerek öldürmeyi planladılar

Kaynak: Haber Merkezi
Manyak cinayet tarikatı ortaya çıktı. Çocukları zehirleyerek öldürmeyi planladılar

ABD’de Yahudi çocuklarını zehirleyerek öldürmeyi planlayan ‘Manyak cinayet tarikatı’ ortaya çıktı. Tarikatın liderinin Moldova’da yakalandığı öğrenildi.

ABD’de çocukları öldürmek için plan yapan bir Neo Nazi cinayet tarikatı ortaya çıktı. Tarikatın, Yahudi çocuklarını zehirli şeker vererek öldürmeyi planladığı öğrenildi.

ABD Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamada ‘Manyak Cinayet Tarikatı’ olarak bilinen grubun lideri Michail Chkhikvishvili'nin Moldova’da Interpol tarafından yakalandığını duyurdu. Chkhikvishvili'nin kılık değiştiren bir FBI ajanından, Noel Baba kılığına girerek Brooklyn sokaklarında Yahudi ve farklı azınlıklardan çocuklara zehirli şekerler dağıtmasını istediği ortaya çıktı.

Chkhikvishvili'nin asıl kimliğini bilmediği FBI ajanına zehir hazırlaması için detaylı tarifler de verdiği kaydedildi.

Savcılığın ele geçirdiği belgelerde Chkhikvishvili'nin ve Manyak Cinayet Tarikatı üyelerinin beyaz ırkın üstünlüğünü ve diğer ırklara yönelik etnik temizliği savunduğu görülüyor. Tarikat, takipçilerini okullarda ırkçı silahlı saldırılar, kalabalık etkinliklerde araçla saldırı ve intihar saldırıları gibi eylemlere de teşvik ediyor.

Suçlu bulunması halinde Chkhikvishvili, 50 yıla kadar ceza alabilir.

Son Haberler
Batman Havalimanı haziranda 57 bin yolcu ağırladı Gündem
Batman Havalimanı haziranda 57 bin yolcu ağırladı
Ömrü uzatan ilaç keşfedildi. İşte ‘hayat iksiri’ olan o ilaç Sağlık
Ömrü uzatan ilaç keşfedildi. İşte ‘hayat iksiri’ olan o ilaç
FIFA açıkladı. Büyükekşi havalara uçtu Spor
FIFA açıkladı. Büyükekşi havalara uçtu
Kirpiler hakkında 25 şaşırtıcı gerçek Keşfet
Kirpiler hakkında 25 şaşırtıcı gerçek
Turgutlu'da orman yangınına müdahale sürüyor Yaşam
Turgutlu'da orman yangınına müdahale sürüyor
Bu borçların tamamı silinecek. Uzmanı sevindiren haberi verdi Ekonomi
Bu borçların tamamı silinecek. Uzmanı sevindiren haberi verdi
Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Daire Başkanına soruşturma açılacak mı? Bakanlık yetkilisi açıkladı Gündem
Bahçeli'nin elini öpen Özel Harekat Daire Başkanına soruşturma açılacak mı? Bakanlık yetkilisi açıkladı