İşsizlik maaşı işsize hayal oldu. Fonda birikiyor ama...

CHP'li Öztunç, işten çıkarılan çalışanların mağdur olmaması adına oluşturulan ve her ay çalışanın maaşından yapılan kesintilerle oluşturulan İşsizlik Sigortası Fonu hakkında "İşsizlik fonu işçiye değil işverene gidiyor. İşsize, işsizlik maaşı hayal oldu" dedi.

İşsizlik maaşı işsize hayal oldu. Fonda birikiyor ama...

İşsizlik Sigortası yararlanma koşullarının ağırlığı sebebiyle çok az işsizi kapsadığını belirten CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "İşsizlik Sigortası Fonu'nun Mayıs 2023 sonu itibarıyla birikimi ise 135,2 milyar lira olarak gerçekleşti. ISF birikiminin büyük bölümü başta işveren teşvikleri olmak üzere işsizler dışındaki alanlara harcanıyor." diye konuştu.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan (İSF) işsiz kalan vatandaşların neredeyse yarısının yararlanamadığına dikkat çekerek "Son 10 yılda işsizlik maaşına 13 milyon 526 bin 654 kişi başvurdu, işsizlerin yarısından fazlası işsizlik maaşı almaya hak kazanamadı. 10 yılda İşsizlik Sigorta Fonu’ndan işçilere verilen para 44 milyar 302 milyon 477 bin 655 TL. İşsizlik Fonu işçiye değil işverene gidiyor. AKP iktidarı emekçiyi değil, işvereni destekliyor. İşsize, işsizlik maaşı hayal oldu" ifadelerini kullandı.

'İŞSİZE, İŞSİZLİK MAAŞI HAYAL OLDU'

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, işsiz vatandaşların İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yararlanma sayılarıyla ilgili çalışma yaptı. Öztunç’un konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Son 10 yılda işsizlik maaşına 13 milyon 526 bin 654 kişi başvurdu, işsizlerin yarısından fazlası işsizlik maaşı almaya hak kazanamadı. 10 yılda İşsizlik Sigorta Fonu’ndan işçilere verilen para 44 milyar 302 milyon 477 bin 655 TL. İşsizlik Fonu’nu işçiye değil işverene gidiyor. AKP iktidarı emekçiyi değil, işvereni destekliyor. İşsize, işsizlik maaşı hayal oldu.

'YILIN İLK 5 AYINDA YAKLAŞIK 700 BİN KİŞİ İŞSİZ KALDI'

İşsizlik ödeneği bağlananlara 6 ile 10 ay arasında ödeme yapılıyor. Bu süre içerisinde iş bulanların ödeneği kesiliyor. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde 697 bin 670 bin kişi işsizlik ödeneğinden yararlanmak için başvuruda bulundu. Yani bu yılın ilk 5 ayında yaklaşık 700 bin kişi işsiz kaldı. Başvuranların geçen yılın aynı dönemine göre 7 bin 351 kişi arttı. Bu dönemde işsizlik sigortasından aylık bağlananların sayısı ise 32 bin 992 kişi azalarak 312 bin 433’te kaldı. Mayıs’ta önceki yıldan hak kazananlarla birlikte toplam 361 bin 551 kişiye işsizlik ödeneği ödendi. İşsizlik sigortasından ödenek alanların sayısı geçen yıl mayıs ayında 494 bin 492, bu yıl nisan ayında ise 392 bin 498 bin kişi oldu.

İşsizlik Sigortası yararlanma koşullarının ağırlığı yüzünden işsizlerin çok azını kapsıyor. Birikiminin büyük bölümü başta işveren teşvikleri olmak üzere işsizler dışındaki alanlara harcanan İşsizlik Sigortası Fonu'nun Mayıs 2023 sonu itibariyle birikimi ise 135,2 milyar lira olarak gerçekleşti. İktidar emekçinin fonda toplanan parasını har vurup harman savuruyor, işsiz kalan vatandaşlarımız ekonomik kriz ortamında ailesiyle birlikte sefalete terk ediliyor.”

'100 İŞSİZ KİŞİDEN SADECE 13’Ü İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLDİ'

İşsiz kalanlara gelir desteği sağlamak amacıyla 1999 yılında kurulan İşsizlik Sigortası Fonu, son yıllarda işsizlerden daha çok işverenlere teşvik sağlıyor.

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre 2022’nin Ocak-Kasım döneminde işverenler fona yaptıkları 1 TL katkı karşılığında 1,4 lira teşvik aldı. Kasım 2022’de 100 resmi işsiz kişiden sadece 13’ü işsizlik maaşı alabildi.

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