İşsizlik TÜİK'e göre yüzde 9,2'ye düştü

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik TÜİK'e göre binde 0,2 düşerek, yüzde 9,2'ye geriledi

KAYNAK: Haber Merkezi
İşsizlik TÜİK'e göre yüzde 9,2'ye düştü

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %9,2 seviyesinde gerçekleşti
Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 56 bin kişi azalarak 3 milyon 223 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan azalarak %9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,5 iken kadınlarda %12,6 olarak tahmin edildi.

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MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %48,4 OLDU
İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre bin kişi artarak 31 milyon 686 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek %48,4 oldu. Bu oran erkeklerde %65,6 iken kadınlarda %31,5 olarak gerçekleşti.

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Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,3 olarak gerçekleşti
İşgücü 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre 55 bin kişi azalarak 34 milyon 909 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puan azalarak %53,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %70,9 iken kadınlarda %36,0 oldu.
GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %17,2 OLDU
15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,7 puanlık azalış ile %17,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %14,2, kadınlarda ise %22,7 olarak tahmin edildi.

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