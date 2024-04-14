Istakoz paylaşımı AKP'yi karıştırdı. 'Paylaştıysanız istifa edeceksiniz'

Kaynak: tele1
Istakoz paylaşımı AKP'yi karıştırdı. 'Paylaştıysanız istifa edeceksiniz'
AKP Milletvekili Şebnem Bursalı’nın yaptığı ıstakozlu yemek paylaşımı AKP'de krize neden oldu. AKP’li Mücahit Birinci “Partimizden defolup gidin kardeşim” ifadeleriyla Bursalı’ya tepki gösterdi.

AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, tatil için gittiği Monaco’da, yediği ıstakozun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım sonrası tepkiler çığ gibi büyürken, Bursalı'ya parti içinden de eleştiriler geldi.

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Bursalı’nın paylaşımına sert bir dille eleştirdiği paylaşımında, “Herkes kendine gelsin! Ya da bu partiden defolup gitsin! Yeter!” ifadelerini kullandı.

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Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:


“Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco’da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız! O ki paylaştınız, o zaman bu partiden istifa edeceksiniz. Sizin bu tavrınıza, bu ruh halinize hangi parti uygunsa, oraya gideceksiniz! Yer sofralarında kurulmuş, emekle, darbeler, bin bir badireler atlatmış bu partide siz ve sizin gibilere yer yok. Siz burayı babanızın çiftliği zannediyorsunuz, lakin burası halkın bağrından kopmuş, bu milletin öz evladı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisidir kardeşim! Burada artık bu tavırda olanlara yer yok! Biz, size rağmen, sizin gibileri tek tek ayıklayana kadar, ölene kadar Reisimize sahip çıkacağız. Siz, bizim tane tane topladıklarımızı, kamyonu devirerek dökmeye çalışsanız da biz, yılmadan, sizlerden ve sizin gibilerden partimizin izzetini koruyacağız. Uzun uzun yazardım, sabaha kadar yazardım, ama o fotoğraf, inanın bana, bu kadar yazmayı bile hak etmiyor.
Aslında tek cümle yeter:
‘Partimizden defolup gidin kardeşim’ konu bu kadar basit.”

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DAHA SONRA ERDOĞAN'LI PAYLAŞIM YAPTI


Mücahit Birinci, Bursalı'yı sert bir dille eleştirdiği paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yer sofrasındaki fotoğrafını da yorumsuz olarak paylaştı.

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AKP'li Şebnem Bursalı'nın ıstakoz paylaşımı

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