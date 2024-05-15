Istakoz yediler masanın hesabını çaycıya kilitlediler

CHP Rize İl Örgütü, Tarım Bakanlığının 2024 yılı yaş çay fiyatı açıklamasına tepki göstererek Rize'nin çay üreticilerini destekleme çağrısında bulunuyor. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, açıklamalarında Tarım ve Orman Bakanlığının sosyal medya üzerinden duyurduğu çay fiyatını kabul etmediklerini ve reddettiklerini vurguladı. Deniz, açıklanan fiyatın çay üreticilerini yoksulluğa sürükleyeceğini ifade ederek, bu durumu protesto ettiklerini ve Tarım Bakanlığına istifaya çağrıda bulunduklarını belirtti.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINI İSTİFAYA DAVET ETTİLER

CHP Rize İl Örgütü, İyidere ve Güneysu ilçelerinde basın açıklamaları düzenleyerek çay fiyatı konusundaki endişelerini dile getiriyor. Başkan Deniz, açıklamalarında çay üreticilerinin haklarını savunmanın önemine vurgu yaptı ve seslerini duyurmak için çaba göstereceklerini belirtti. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığının çay fiyatını belirleme sürecindeki tutumunu protesto ederek istifaya davet etti.

“ISTAKOZ YEDİLER, MASANIN HESABINI ÇAYCIYA KİLİTLEDİLER”

CHP Rize İl Örgütü, çay üreticilerinin ekonomik taleplerini desteklemeye çağırarak, çayın bölgedeki önemine dikkat çekti.

Ayrıca, ekonomik krizin yalnızca belirli kesimleri etkilememesi gerektiğini ve çay üreticilerinin de desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Çay alım fiyatının artırılması ve Tarım Bakanlığından özür dilenmesi talebiyle çağrıda bulundular. Oflu çay üreticisi Pınar Saral ise "Çay fiyatını kabul etmiyoruz. Birkaç dörtlükle cevap vermek istiyorum. Yetkiyi ver dediler, seçmene söz verdiler, emekliden sonra çaycıyıda yediler. Rolex’li bilekliklerle ıstakoz doğradılar, masanın hesabını çaycıya kitlediler.” dedi.

"AÇIKLANAN YAŞ ÇAY FİYATINI KABUL ETMİYORUZ"

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

‘Ekonomik kriz var, paramız yok, tasarruf etmek zorundayız’ deyip bugün tasarruf tedbirlerini açıklayanlara sesleniyoruz. Kriz neden sadece emeklilere, çalışanlara, çay üreticilerine var, 3,5 kişiye büyük destekler, indirimler varken çay üretişine niye destek yok. Buradan sesleniyoruz, tasarruf istiyorsanız sarayı kapatın. Bizler tepkilerimizi Rize’mizin her yerinde yükselteceğiz, bu tepkilerimiz çoğalırsa, çay üreticilerimiz kendi haklarına sahip çıkarsa, yaş çay alım fiyatlarında düzeltme olabilecektir. Herkesi tüm sendikaları, STK’ları, sivil toplum örgütlerini, siyasi partilere bu konuda sesleriniz yükselmeye davet ediyoruz ve bir kez daha yaş çay alım fiyatını en az 25 TL olarak açıklayın. Tarım ve orman bakanının açıklanan fiyat nedeniyle özür dilesin ve istifa etsin. Bir kez daha söylüyoruz açıklanan yaş çay fiyatını kabul etmiyoruz, ret ediyoruz ve sessiz kalmayacağız.'