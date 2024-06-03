Istakozcu Şebnem Bursalı Kızılcahamam kampında ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Istakozcu Şebnem Bursalı Kızılcahamam kampında ortaya çıktı

Yediği ıstakoz fotoğrafı ile eleştirilerin odağına gelen AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı AKP’nin Kızılcahamam’daki kampından fotoğraf paylaştı.

Monaco Yat Kulübü’nde yediği ıstakozun fotoğrafını paylaşması nedeniyle AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı eleştirilerin hedefi olmuştu. Bursalı, daha sonra ise milyonlarca dolarlık lüks takılarıyla gündeme gelmişti.

Bu aralar gündemde olmayan Bursalı’nın AKP’nin Kızılcahamam’daki kampından görüntü paylaştı.

Bursalı sosyal medya paylaşımında “Kızılcahamam’daki 31. İstişare ve Değerlendirme Kampımızda görüşme imkanı bulduğumuz Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız sn @rterdogan ile… Davamızda, liderimizin izinde İlk günkü aşk ile..” ifadelerini kullandı.

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ISTAKOZ YEMESİ VE MİLYONLARCA BİLEKLERİYLE GÜNDEMDEYDİ

Milletvekili Bursalı, Monaco Yat Kulübü’nden yaptığı ıstakoz paylaşımı sebebiyle tepkilerin odağı haline gelmişti.

AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci, Bursalı’ya sert bir tepki göstererek, "Milletimiz geçim sıkıntısındayken, devletimiz ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco’da ıstakoz yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız!" ifadelerini kullanmıştı.

Istakoz yemesinin ardından Bursalı bir kez de milyonlarca dolarlık bileklikleriyle gündeme gelmişti.

Bursalı’nın takılarının ünlü Fransız markası Louis Vuitton'dan olduğu ortaya çıkmıştı. Taktığı bilekliğin fiyatı markanın sitesinde 6 bin 900 dolar olarak duyurulduğu ve yaklaşık 224 bin 101 TL'ye denk geldiği belirtilmişti.

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