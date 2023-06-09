İstanbul Adalet Sarayı'nda akıl almaz olay. Hakim cübbesini giyip...

H.Y. (32) geçtiğimiz aylarda İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na bir davada ifade vermek için geldi.

GÖZÜNE TELEVİZYONU KESTİRDİ

Adliyenin -2 katında bulunan duvara monte edilerek asılı halde duran televizyonu fark eden H.Y., eski yıllarda kullanılan hakim savcılara ait kıyafetlerin sergilendiği alandaki hakim cübbesini giyerek televizyonu duvardan çıkardı ve sırtlandı. Sonrasında adliyenin D kapısına yöneldi. Kapıdan çıkıp adliyeden ayrıldıktan hemen sonra güvenlik görevlilerinin fark ettiği H.Y., durdurularak olay polis görevlilerine bildirildi.

"OLAY GÜNÜ ALKOLLÜYDÜM"

Gözaltına alınan H.Y.'nin olayla ilgili ifadesi alındı. Genç, 'Çalışmak için Yozgat'tan İstanbul'a geldim Olay günü adliyeye unuttuğum kimliğimi almak için geldim. Çok alkollüydüm. Televizyonu hangi amaçla sırtladığımı bilmiyorum. Pişmanım' diyerek, kendisini savundu.

HAPİS ÇIKTI

H.Y, 'Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.