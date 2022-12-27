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Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor

İstanbul, Ankara, Mersin ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda tonlarca sahte içki ele geçirildi, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 11:09
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İstanbul, Ankara, Mersin ve Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda tonlarca sahte içki ele geçirildi. Çok sayıda şüpheli gözaltında

Sahte içki operasyonları tam gaz devam ediyor
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, kentteki 39 ilçenin emniyet müdürlüğü görevlilerinin katılımıyla sahte içki üretimi ve satışının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Kent genelinde yapılan çalışmalar sonucunda 39 ilçede 768 adres belirleyen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda 17 şüpheliyi yakaladı.

Operasyon kapsamında suç unsuru tespit edilen 2 farklı imalat ve 6 iş yerinde yapılan aramalarda ise 2 ton sahte içki, 4 fiber tank, 1356 içki şişesi, 12 bin içki etiketi, 2 bin kapak, 21 alkol aroması ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

HATAY

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretimiyle mücadele kapsamında Büyükdalyan Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste, bidonlar içerisinde 1000 litre sahte içki bulundu.

İş yeri sahibi A.G. gözaltına alındı.

ANKARA

Alınan bilgiye göre, Kalecik ilçesinde A.Ç'ye ait ikamette kaçak ve sahte içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheliye ait adrese operasyon düzenledi.

Aramada 2 bin litre sahte içki, 750 boş şişe ve alkol yapımında kullanılan 3 ayrı damıtma sistemi ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

MERSİN

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekipleri yılbaşı öncesinde sahte içki üretip piyasaya sürmeye çalışan şüphelilere yönelik Tarsus, Mut ve Çamlıyayla ilçelerinde operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adreslerde 1500 litre sahte içki ve 5 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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