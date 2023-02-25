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Kız öğrencilerin kavgası kamerada

Kızlar saç başa kavga etti...O kavgayı da arkadaşları cep telefonu kamerasıyla kaydetti

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 10:55
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İstanbul Arnavutköy'de kız öğrencilerin kavgası kamerada

Kız öğrencilerin kavgası kamerada
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İstanbul Arnavutköy'de yaşları 11 ila 14 arasında değişen bir grup kız öğrenci sokak ortasında kavga etti. Diğer öğrencilerin, bir öğrenciyi saçından tutarak yerde sürüklediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde yaşları 11 ila 14 arasında değişen 9 kişilik bir grup kız öğrenci sokak ortasında saç saça kavga etti. Çevredekilerin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde, diğer öğrencilerin, bir öğrenciyi saçından tutarak sürüklediği, tekmelerle saldırdığı görüldü. Öte yandan kavgayı birileri cep telefonu kamerasıyla kaydederken, kimsenin ayırmaması dikkat çekti. 

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