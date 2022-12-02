2 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Okul bahçesinde hayatını kaybeden Eylül'ün davasında okul müdürüne hapis cezası

Okul bahçesinde hayatını kaybeden Eylül'ün davasında okul müdürüne hapis cezası

İstanbul Avcılar’da okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eylül’ün ölümüne ilişkin davada, dönemin okul müdürü Umur Buğa 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararın açıklanmasını geri bıraktı.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 13:07
Takip Et

İstanbul Avcılar’da okul bahçesinde hayatını kaybeden Eylül'ün davasında okul müdürüne hapis cezası

Okul bahçesinde hayatını kaybeden Eylül'ün davasında okul müdürüne hapis cezası
+
Aa
-

İstanbul Avcılar'da 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun 2 yıl önce okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada, dönemin okul müdürü Umur Buğa'ya 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme sanık Buğa hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Baba Cahit Mirzaoğlu karara isyan ederek, "Bir çocuk okula gidiyor ve cenazesi geliyor. Okul yönetiminin ihmali var. Sanık bu cezayla cezaevine girmeyecek, derse girip, öğrencilere ders vermeye devam edecek. Vicdan var mı bu işte" dedi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme, sanık okul müdürünün 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan, 2 yıl hapis cezası ile cezalandırmasına karar verdi. Mahkeme cezada indirim uygulayarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti, hükmün açıklanmasını da geri bıraktı.

AİLE CEZAYA İTİRAZ EDECEK

Baba Cahit Mirzaoğlu, 1 yıl 8 ay hapis cezasını çok az bulduğunu belirterek, bu cezanın kendilerini tatmin etmediğini söyledi. Mirzaoğlu, şunları söyledi:

Bir çocuk okula gidiyor ve cenazesi geliyor. Okul yönetiminin ihmali var. Kamera görüntülerinde de var. Kamu vicdanına bırakıyorum. Vicdan var mı bu işte? Şoför 5 yıl hapis aldı, pandemi nedeniyle 3-4 ay sonra elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Bunu nasıl kabul edebiliriz? Böyle bir ceza yok. Yaralama değil mi? Eylül gitti, gelmeyecek ancak, hak ettiği cezayı alması gerekmiyor mu? Hukuka güvenmemiz gerekmiyor mu? 2-6 yıl hapis istenmişti, bu ceza ile cezaevine girmeyecek, derse girip öğrencilere ders vermeye devam edecek. İtiraz edeceğiz. Üst mahkemeye itirazımızı sunacağız. Böyle bir ceza olamaz. İnsanın yavrusu bu kadar ucuz mu?

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, okul bahçesine giren Hüseyin Yıldırım yönetimindeki servis aracının altında kalan Eylül Mirzaoğlu'nun ölümünde Umur Buğa'nın kusurlu olduğu bildirildi. İddianamede, müdür hakkında 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
1
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿Meteoroloji’den 25 ile sağanak, İstanbul’a sel uyarısı
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
2
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿MHP'den BİM yöneticisi Aykaç'a yanıt. Bahçeli’nin ‘FETÖ’ iddiasına sert cevap vermişti
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
3
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿TRT Spikeri FETÖ firarisi Hakan Şükür'den bahsedince yayından alındı. İkinci yarı ekrandan alındı
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
4
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Canlı yayında gergin ‘yüksek fatura’ tartışması: Üstüme yürüme Barış Bey...
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
5
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Sedat Peker elindeki kasetleri kime verdiğini açıkladı. Gazeteci Alican Uludağ paylaştı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
6
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿Kanada'yı yenen Fas'ta yer yerinden oynadı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
7
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿2 kişi hayatını kaybetmişti... Düşen uçağın kokpitinden çekilen son görüntüler ortaya çıktı
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Polisler de aralarında bulunduğu 11 kişiye müebbet istemi 
﻿Polisler de aralarında bulunduğu 11 kişiye müebbet istemi 
﻿Polisler de aralarında bulunduğu 11 kişiye müebbet istemi 
﻿Tekirdağ Kapaklı Belediyesi personel alacak
﻿Tekirdağ Kapaklı Belediyesi personel alacak
﻿Tekirdağ Kapaklı Belediyesi personel alacak
﻿Yeni Transformers'tan ilk fragman
﻿Yeni Transformers'tan ilk fragman
﻿Yeni Transformers'tan ilk fragman
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.