Okul bahçesinde hayatını kaybeden Eylül'ün davasında okul müdürüne hapis cezası

İstanbul Avcılar'da 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun 2 yıl önce okul bahçesinde servis aracının altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada, dönemin okul müdürü Umur Buğa'ya 'taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme sanık Buğa hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı. Baba Cahit Mirzaoğlu karara isyan ederek, "Bir çocuk okula gidiyor ve cenazesi geliyor. Okul yönetiminin ihmali var. Sanık bu cezayla cezaevine girmeyecek, derse girip, öğrencilere ders vermeye devam edecek. Vicdan var mı bu işte" dedi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme, sanık okul müdürünün 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan, 2 yıl hapis cezası ile cezalandırmasına karar verdi. Mahkeme cezada indirim uygulayarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti, hükmün açıklanmasını da geri bıraktı.

AİLE CEZAYA İTİRAZ EDECEK

Baba Cahit Mirzaoğlu, 1 yıl 8 ay hapis cezasını çok az bulduğunu belirterek, bu cezanın kendilerini tatmin etmediğini söyledi. Mirzaoğlu, şunları söyledi:

Bir çocuk okula gidiyor ve cenazesi geliyor. Okul yönetiminin ihmali var. Kamera görüntülerinde de var. Kamu vicdanına bırakıyorum. Vicdan var mı bu işte? Şoför 5 yıl hapis aldı, pandemi nedeniyle 3-4 ay sonra elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Bunu nasıl kabul edebiliriz? Böyle bir ceza yok. Yaralama değil mi? Eylül gitti, gelmeyecek ancak, hak ettiği cezayı alması gerekmiyor mu? Hukuka güvenmemiz gerekmiyor mu? 2-6 yıl hapis istenmişti, bu ceza ile cezaevine girmeyecek, derse girip öğrencilere ders vermeye devam edecek. İtiraz edeceğiz. Üst mahkemeye itirazımızı sunacağız. Böyle bir ceza olamaz. İnsanın yavrusu bu kadar ucuz mu?

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, okul bahçesine giren Hüseyin Yıldırım yönetimindeki servis aracının altında kalan Eylül Mirzaoğlu'nun ölümünde Umur Buğa'nın kusurlu olduğu bildirildi. İddianamede, müdür hakkında 'Taksirle ölüme sebep olma' suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.