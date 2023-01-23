İstanbul’da pizzacı kurşunlandı

Olay gece saatlerinde Avcılar Tahtakale Mahallesi’ndeki bir pizzacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işyerinin kapalı olduğu anlarda Doğukan D.’nin işlettiği pizzacının önüne gelen kişi ya da kişiler 5-6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen olayda silahtan çıkan kurşunlar işyerinin camlarına ve duvarına isabet etti.

PİZZACI YAKIN ZAMANDA TEHDİT EDİLMİŞ

Saat 11.00 sıralarında işyerini açmaya gelen personel mermi izlerini görünce durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Dükkanda ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Doğukan D.’nin amcasının oğlu İ.D. ve ortağı İ.E. ile sahip olduğu arsadan dolayı dolandırıcılık meselesi yaşandığı İ.E.’nin babasının Doğukan D.’yi yakın zamanda telefonla arayarak tehdit ettiği öğrenildi.

(Kaynak: DHA)