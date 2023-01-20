20 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul Aydın Üniversitesi 3 akademik personel alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi, bünyesinde Araştırma Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 3 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 09:27
Takip Et

İstanbul Aydın Üniversitesi 3 akademik personel alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi 3 akademik personel alacak
+
Aa
-

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; İstanbul Aydın Üniversitesi, bünyesinde Araştırma Görevlisi olarak istihdam etmek üzere 3 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2023 olarak açıklandı.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi uyarınca "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca "Tam Zamanlı" "Araştırma Görevlisi" istihdamı yapılacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir.

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)

8- ALES Belgesi

9- 4 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10- Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili İngilizce olan programlar için en az 85 puan alması gerekir.)

11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)

12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
1
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Kassandra rüyasında gördü. Seçimi kimin kazanacağını açıkladı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
2
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Emeklilerin bayram ikramiyesi belli oldu. Yine AKP'liler içeriden sızdırdı
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
3
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿Son anket sonuçları açıklandı: Kararsızlar eridi Z kuşağının oy tercihleri belli oldu
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
4
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması: 15’ten fazla ili ziyaret edecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
5
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Rizespor'un içinde neler olduğunu açıkladı. Bir gün herkes Şerafettin Tilki'nin nefesini hissedecek
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
6
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Sedat Peker bu defa da Cemal Enginyurt'un twitini paylaştı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
7
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Arda Güler yıldızlaştı. Fenerbahçe Rize'yi yenip turladı
﻿Japonya'da asırlık dergi kapanıyor. 1950'lerde 1 milyon satıyordu şimdiki satışı ise 'nereden nereye' dedirtti
﻿Japonya'da asırlık dergi kapanıyor. 1950'lerde 1 milyon satıyordu şimdiki satışı ise 'nereden nereye' dedirtti
﻿Japonya'da asırlık dergi kapanıyor. 1950'lerde 1 milyon satıyordu şimdiki satışı ise 'nereden nereye' dedirtti
﻿SPK'dan halka arzlarla ilgili yeni karar
﻿SPK'dan halka arzlarla ilgili yeni karar
﻿SPK'dan halka arzlarla ilgili yeni karar
﻿Netflix CEO’sundan istifa kararı
﻿Netflix CEO’sundan istifa kararı
﻿Netflix CEO’sundan istifa kararı
﻿Otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı
﻿Otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı
﻿Otomobiller çarpıştı: 3 kişi yaralandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.