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İstanbul Aydın Üniversitesi akademik personel alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Elemanı 3 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 06:31
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İstanbul Aydın Üniversitesi 3 Öğretim Elemanı alacak

İstanbul Aydın Üniversitesi akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 31. maddesi uyarınca "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği"nin ilgili hükümleri uyarınca "Tam Zamanlı" "Araştırma Görevlisi" istihdamı yapılacaktır.

Adayların aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta ile ilgili Fakülte / Yüksekokullara başvuru yapmaları gerekmektedir.
1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Unvanı ve adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e-mail vs.) açıkça belirtilecektir.
2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
3- Özgeçmiş,
4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
5- Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge)
6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)
7- Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
8- ALES Belgesi
9- 4 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
10- Yabancı Dil Belgesi (Öğretim dili İngilizce olan programlar için en az 85 puan alması gerekir.)
11- Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

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