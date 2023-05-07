İstanbul baraj doluluk oranlarını İSKİ açıkladı. İşte barajlardaki son durum

İSKİ, İstanbul’daki barajların doluluk oranına ilişkin son verileri paylaştı. İstanbul barajlarındaki su seviyesi kritik seyrini sürdürüyor. Kış mevsiminin kurak geçmesinin ardından İstanbul’daki baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından sıkça merak ediliyor.
İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şöyle:
Alibey Barajı yüzde 25.37
Büyükçekmece Barajı yüzde 34.48
Darlık Barajı yüzde 64.48
Istrancalar Barajı yüzde 31.50
Elmalı Barajı yüzde 47.08
Kazandere Barajı yüzde 21.99
Ömerli Barajı yüzde 78.61
Pabuçdere Barajı yüzde 15.11
Sazlıdere Barajı yüzde 33.72
Terkos Barajı yüzde 40.52