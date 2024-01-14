İstanbul barajlarındaki son durum ne? İSKİ verileri duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul barajlarındaki son durum ne? İSKİ verileri duyurdu
İstanbul’da yaşanan soğuk ve yağışlı hava en çok barajlara yaradı. Son yağışlardan sonra İstanbul’da barajların doluluk oranı ortalama 58.07 oranında oldu.

İstanbul baraj doluluk oranları açıklandı. İSKİ son yağışların ardından güncel verileri resmi internet sitesinden açıkladı.

Açıklanan verilere göre son 14 gün içinde gerçekleşen yağışlarla beraber baraj doluluk oranı yüzde 52.13 seviyesinden yüzde 58.07 oranına yükseldi.

Geçtiğimiz aylarda neredeyse kıtlık seviyesine kadar düşen ve İBB tarafından vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunulmuştu.

Son yağışlar adeta barajlara ilaç gibi geldi. 2023 yılının Ocak ayında İSKİ verilerine göre barajların doluluk oranı yüzde 31,29 iken bugün İstanbul’da barajların doluluk oranı yüzde 58,07 olarak ölçüldü.

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İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:

Elmalı: 81,72

Ömerli: 76,7

Darlık: 72,25

Alibeyköy: 69,26

Büyükçekmece: 50,37

Terkos: 48,14

Istrancalar: 47,58

Kazandere: 41,98

Sazlıdere: 40,46

Pabuçdere: 26,47

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