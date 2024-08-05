İstanbul Barajlarının doluluk oranı açıklandı. Barajlarda son durum ne?

Megakent İstanbul uzun bir süredir sıcak havaların esiri durumunda. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile beraber megakentin su ihtiyacını karşılayan barajların doluluk oranı gün geçtikçe düşmeye devam ediyor. İstanbul barajlarının doluluk oranını her gün vatandaşlar ile paylaşan İSKİ, barajların güncel doluluk oranını yüzde 56,34 olarak açıkladı.

İSKİ tarafından açıklanan son verilere göre İstanbul’daki barajların en dolu olduğu yer yüzde 29,21 ile Anadolu yakasında yer alan Ömerli Barajı oldu. Baraj doluluk oranı en düşük olan baraj yüzde 0,43 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ’nin verilerine göre İstanbul barajlarının doluluk oranları şu şekilde oldu:

Ömerli Barajı: 29,21%

Darlık:12,99 %

Elmalı: 1,22 %

Terkos:23,21 %

Alibey: 1,72 %

Büyükçekmece: 16,30%

Sazlıdere: 9,53%

Istrancalar: 0,43 %

Kazandere: 0,93 %

Pabuçdere: 4,46 %