İstanbul Barosu'ndan yangın ile ilgili açıklama: Takipçisi olacağız

Kaynak: ANKA
İstanbul Barosu'ndan yangın ile ilgili açıklama: Takipçisi olacağız

İstanbul Barosu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir oteldeki yangın faciasında sorumluluğu bulunan herkesin tespit edilmesi, yargılanması ve gerekli cezalara çarptırılması için olayın takipçisi olunacağını bildirdi

İstanbul Barosu, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir oteldeki yangın faciasında sorumluluğu bulunan herkesin tespit edilmesi, yargılanması ve gerekli cezalara çarptırılması için olayın takipçisi olunacağını bildirdi.

İstanbul Barosu, sosyal medya hesabından, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangında 66 yurttaşımızın hayatını kaybetmesi ve 51 yurttaşımızın yaralanmış olmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Yangında hayatını kaybedenlere rahmet; yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileriz. Olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, tatil bölgelerinde denetim yükümlülüğü olanlar başta olmak üzere sorumluluğu bulunan herkesin tespit edilmesi, yargılanması ve gerekli cezalara çarptırılması için olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiririz."

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