İstanbul Barosu'ndan Yargıtay üyeleri hakkında suç duyurusu

İstanbul Barosu, Can Atalay hakkında tahliye kararını uygulamayan Yargıtay 3. Ceza Daire Başkanı ve üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Özlem Kıral KAYNAK: Haber Merkezi
İstanbul Barosu'ndan Yargıtay üyeleri hakkında suç duyurusu

Can Atalay hakkında tahliye kararı veren AYM üyeleri için suç duyurusunda bulunan Yargıtay 3. Ceza Daire Başkanı ve üyeleri hakkında İstanbul barosu suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunu yargıya duyulan güveni zedelemek başlığı adı altında görevi kötüye kullanmak ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçlarından dolayı yaptıklarını belirten İstanbul Barosunun internet sitesindeki duyurusu şu şekilde:

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve Üyeleri hakkında, Hatay Milletvekili ve Baromuz Üyesi Av. Şerafettin Can Atalay’ın bireysel başvurusuyla ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararını yerine getirmemek suretiyle, yargıya duyulan güveni zedeledikleri, “görevi kötüye kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işledikleri gerekçesiyle Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na suç duyurusunda bulundu.Suç duyurusu dilekçesinde, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararında belirtildiği şekilde ve yeniden yargılama yapmaya yetkili makam olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dosyayı iade etmesi gerekirken Türk Hukuk sisteminde yeri olmayan Anayasa Mahkemesi kararına “UYMAMA” şeklinde bir karar vermiştir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa’nın 153/6 maddesinde yer alan ‘Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.’ şeklindeki açık hükmüne rağmen bu kararı vermesi TCK’nın 257.maddesi bağlamında görevin kötüye kullanması ve TCK’nın 109. maddesi bağlamında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturacak niteliktedir.” denildi.

YARGITAY YÜKSEK DİSİPLİN KURULU VE HSK’YA ŞİKÂYET EDİLDİ

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç tarafından Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve Üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na verilen suç duyurusu dilekçesi, ayrıca disiplin yönünden de takdir ve ifası için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı’na gönderildi.

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