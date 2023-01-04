İstanbul Baypaş işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; İstanbul Baypaş, bünyesine yüzme eğitmeni, olmak üzere 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1- T.C. VATANDAŞI OLMAK

2-EN AZ 1 YIL AYNI IS KCLUNDA TECRÜBELI PERSONEL

3- 3. KADEME YÜZME EĞİTMEN MESLEKİ SERTIFIKASI OLAN

4-BAYAN PERSONEL

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- RESIMLI ÖZGEÇMİŞ