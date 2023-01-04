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İstanbul Baypaş işçi alacak

İstanbul Baypaş, Yüzme eğitmeni, olarak istihdam etmek üzere 2 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 14:52
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İstanbul Baypaş 2 personel alacak

İstanbul Baypaş işçi alacak
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İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; İstanbul Baypaş, bünyesine yüzme eğitmeni, olmak üzere 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI
1- T.C. VATANDAŞI OLMAK
2-EN AZ 1 YIL AYNI IS KCLUNDA TECRÜBELI PERSONEL
3- 3. KADEME YÜZME EĞİTMEN MESLEKİ SERTIFIKASI OLAN
4-BAYAN PERSONEL

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- RESIMLI ÖZGEÇMİŞ

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