İstanbul Baypaş işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan bilgilere göre; İstanbul Baypaş, bünyesine yüzme eğitmeni, olmak üzere 2 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
1- T.C. VATANDAŞI OLMAK
2-EN AZ 1 YIL AYNI IS KCLUNDA TECRÜBELI PERSONEL
3- 3. KADEME YÜZME EĞİTMEN MESLEKİ SERTIFIKASI OLAN
4-BAYAN PERSONEL
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- RESIMLI ÖZGEÇMİŞ
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