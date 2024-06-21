İstanbul bayramda kanatsız kaldı

İstanbul'da, semtine göre değişiklik göstermekle beraber dana kıymanın kilogramı 550 ile 700 TL, dana kuşbaşının kilogramı 580 ile 720 TL, kemikli kuzu etinin kilogramı ise 550 ile 590 TL aralığında satılıyor.

Beyaz et ise kırmızı ete göre daha uygun olurken, bütün tavuğun fiyatı 80 ile 100 TL, tavuk budunun kilogram fiyatı 90 ile 120 TL, tavuk pirzolasının kilogram fiyatı 130 ile 160 TL, tavuk kanadının kilogram fiyatı ise 230 ile 270 lira aralığında değişkenlik gösteriyor.

Uzmanlar ise bu sorunun sebebini taze ve kısa sürede tüketilmesi gereken tavuk ürünlerini, satıcıların temkinli davranarak az sipariş vermesinden kaynaklandığını belirtiyor.

Tavuk kesim ve satışı yapan firmalar, Kurban Bayramı’nda çalışmadı ve satıcıların son siparişleri arife günü olan 15 Haziran Cumartesi gününde teslimatı sağlandı.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası ile Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) yetkilileri tarafından alınan bilgiler çerçevesinde Kurban Bayramı'nın sona ermesiyle beraber kesim ve satış yapan fabrikalar tekrar çalışmaya başladı ve ilk sevkiyatlar bugünden itibaren kasap ve marketlere dağıtılacak. Sevkiyatların yeniden başlamasıyla İstanbul'da yaşanan tavuk kanadı sorununun son bulması tahmin ediliyor.

İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, bayramdan dolayı mangal yapma çoğaldığı ve bayram sürecinde tavuk kesimi olmadığı için şu anda bir sıkıntı olduğunu firmalar da üretimi kıstıkları için bundan dolayı bir sıkıntı yaşandığını söyledi.

Tüfekçi, arife gününden bir gün önce sevkiyatın durduğunu, bugün ise yeniden başladığını yarından itibaren normalle döneceğini söyledi.



Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Faruk özellikle kanat ürünlerini entegre tesisler, tavuk üreticileri kış aylarında bu tür ürünleri şokladıklarını perakendeciler ve kasaplar bu şoklu ürünleri alıp taze ürünlere destek olması açısından tüketiciye sunduklarını söyledi. Faruk, bu sene kışın da talebin olması sebebiyle entegreler, ürünleri çok fazla şoklayamadıklarını kırmızı etteki yüksek fiyatlar tüketicimizi beyaz ete yöneltmiş olduğunu ve ortada böyle bir talep olunca da ortaya da böyle bir senaryo çıktığını söyledi.