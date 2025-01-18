İstanbul Bayrampaşa otogarda binlerce sahte dolar ele geçirildi

Büyük İstanbul Otogarı'nda geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde polis ekipleri, şüphe üzerine B.K, (21) ile M.Ö'yi (45) durdurdu. Ekipler gerçekleştirdikleri üst aramasında Ö'nün üzerinde paketlenmiş halde sahte 98 bin 500 dolar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler verdikleri ifadede sahte dolarların matbaa sahibi Y. K, (46) ait olduğunu söyledi. Matbaa sahibi Y. K, gözaltına alan ekipler paranın Kahramanmaraş'a götürüleceğini tespit etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K, adli kontrolle serbest bırakılırken Y.K, ile M.Ö, tutuklanarak cezaevine gönderildi.