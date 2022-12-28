İstanbul Belbim işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre, İstanbul Belbim, İdeal ve Sosyal İşler Uzman Yardımcısı (Engelli) olmak üzere 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 02 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1. Tercihen Lisans / Önlisans mezunu (tercihen Sosyal Bilimler, Büro Yönetimi, bölümlerinden vb.)

2. Alanında en az 2 yıl deneyime sahip,

3. İletişim becerisi yüksek,

4. Dış görünümüne özen gösteren,

5. Öğrenmeye açık,

6. Çevresi ile uyum ve işbirliği içerisinde çakyabilecek,

7. Strese dayanacak,

8. na Kabiliyeti yüksek,

9. İngizce bilgisine sahip (başlangıç seviyesi),

5. Temel seviye office (word, excel, power point, vb.) programs bilgisine sahip.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*Özgeçmiş