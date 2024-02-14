İstanbul Beykoz'da dev balık oltaya takıldı

Kaynak: Dost Beykoz
İstanbul Beykoz'da dev balık oltaya takıldı
Beykoz Çubuklu’da denize açılan bir balıkçının oltasına 187 kiloluk dev bir orkinos takıldı. Balıkçı, orkinosu çekmekte zorlanınca, profesyonel dalgıç Mahmut Sevim’den destek istedi. Sevim, balığı zıpkınla vurup yakalamasını sağladı.

Beykoz’da 187 kiloluk orkinos avlayan balıkçı, herkesi hayrete düşürdü. İstanbul’da balık kalmadığını düşünen bir vatandaş, “Bunu kendi gözümle görmezsem İstanbul'da yakalandığına inanmazdım” dedi.

Balık avlamak için Çubuklu’dan teknesiyle çıkan balıkçının oltasına, 187 kiloluk orkinos takıldı. Balıkçı, orkinosu teknesine çekemeyince, cep telefonuyla 44 yaşındaki profesyonel dalgıç Mahmut Sevim’e ulaştı.

Mahmut Sevim, balıkçıya yardım etmek için denize atladı. Sevim, 1.5 saat süren mücadele sonunda balığı zıpkınla yorulup yakaladı. Balığı karaya çıkarmak için 11 kişi güçlükle kaldırdı. Beykoz Çubuklu’da avlanan 187 kiloluk orkinos, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

44 yaşındaki profesyonel dalgıç Mahmut Sevim, denizde gördüğü orkinosa zıpkınla saldırarak yakaladı. 1.5 saatlik uğraşın ardından balığı avlayan ekip, 11 kişiyle balığı el arabasıyla soğuk hava deposuna taşıdı.

Dalgıç Mahmut Sevim, balığı ilk göremediğini ve sonra ortaya çıktığını söyledi. 187 kilo ağırlığındaki orkinos balığı, el arabasıyla taşınarak soğuk hava deposuna gönderildi.

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