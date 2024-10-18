İstanbul Beyoğlu'nda yatak imalathanesinde yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul Beyoğlu'nda yatak imalathanesinde yangın

Beyoğlu'nda, 4 katlı binanın giriş katında bulunan yatak imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Fetihtepe Mahallesi Zümrüt Ar. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki yatak imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle başladı.

İş yerinde çıkan yangın, park halindeki 34 UK 0111 plakalı hafif ticari araca da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanla karışan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında ölü ya da yaralı bulunmazken, iş yeri ve park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Beyoğlu'nda yatak imalathanesinde yangın

İstanbul Beyoğlu'nda yatak imalathanesinde yangın

İstanbul Beyoğlu'nda yatak imalathanesinde yangın

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