İstanbul Beyoğlu'nda yatak imalathanesinde yangın

Yangın, saat 05.30 sıralarında Fetihtepe Mahallesi Zümrüt Ar. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki yatak imalathanesinde bilinmeyen bir nedenle başladı.

İş yerinde çıkan yangın, park halindeki 34 UK 0111 plakalı hafif ticari araca da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanla karışan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında ölü ya da yaralı bulunmazken, iş yeri ve park halindeki hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.