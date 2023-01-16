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Gemi karaya oturdu. İstanbul Boğazı ulaşıma kapandı

Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde olan MKK-1 isimli yük gemisi, dümen arızası nedeniyle karaya oturdu. İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 09:55
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İstanbul Boğazı ulaşıma kapandı

Gemi karaya oturdu. İstanbul Boğazı ulaşıma kapandı
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DHA ve İHA'nın haberlerine göre, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeyken Umuryeri’nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 m boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, Nene Hatun gemimiz, Kurtarma-5, 8, 9 Römorkörlerimiz, KEGM-8 Botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi" denildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halindeki Palau Bayraklı MKK-1 isimli kuru yük gemisi, dümen arızası nedeniyle saat 07.30 sıralarında Beykoz Anadolu Kavağı önlerinde karaya oturmuştur. 

Olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kurtarma Uzmanı, Nene Hatun Gemisi, Kurtarma bot ve römorkörleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı bot ve su altı ekipleri yönlendirilmiştir. Boğaz trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alınmıştır." denildi.

 

 

 

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