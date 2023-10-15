İstanbul Boğazı'na ikinci demiryolu hattı yapılacak. Marmaray'a 'kardeş' geliyor

Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada, İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray’a alternatif ikinci bir demiryolu hattı olacağını duyurdu.

İstanbul Boğazı'na ikinci demiryolu hattı yapılacak. Marmaray'a 'kardeş' geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bakırköy Kirazlı Metro Hattı Molla Gürani İstasyonu’nda yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Ulaşımda uluslararası entegrasyon kalkınmanın dinamosudur ve biz demiryolu yatırımlarını bu dinamonun en önemli güç kaynaklarından biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda da Asya, Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayacak 'Bir Kuşak Bir Yol' projesini ülkemiz açısından çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Bu projenin orta koridorunun bizim deyimimizle 'Yeni İpek Yolu' olması için ülke içinde Doğu-Batı ve Kuzey-Güney eksenindeki eksik ulaşım bağlantılarını tamamlayacak projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Londra’dan Pekin’e uzanan “Demir İpek Yolu”nun hayata geçmesi titizlikle ele aldığımız işlerin başında gelmektedir. " dedi.

Uraloğlu, "Son 21 yıl içinde inşa ettiğimiz Marmaray, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Ankara merkezli çekirdek hızlı tren hatlarımızda bu vizyonun ürünleridir. Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile Türkiye’den; Batı’da başta Bulgaristan, Macaristan, Almanya, Avusturya, Polonya, Romanya, Çekya, Slovakya, Sırbistan ve Fransa olmak üzere Avrupa’da birçok noktaya, Doğuda; İran, Afganistan ve Pakistan’a; kuzeyde; Rusya’ya, Asya’da; Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kazakistan ve Çin’e karşılıklı yük trenleri işletiyoruz. Şimdi Zengezur Koridoru ve Kalkınma Yolu projeleri ile iki yeni uluslararası hattı daha hayata geçirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

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MARMARAY MÜJDESİ

Türkiye ile Azerbaycan arasında doğrudan demiryolu ve kara yolu ulaşımı sağlayacak Zengezur Koridoru bağlantısının hayata geçmesinin tüm orta koridor ülkeleri açısından önemli bir adım olacağına inandığını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bu koridor kapsamında hayata geçecek Kars-Nahcivan Demiryolu Projesi, tüm Avrupa’yı Nahçıvan üzerinden İran, Azerbaycan, Türkmenistan ve Pakistan’a bağlayacak. Yine bir diğer önemli projemizde Basra’dan Türkiye sınırına uzanan kara ve demiryolu ulaştırma koridoru inşasına yönelik Kalkınma Yolu Projesi özellikle Rusya-Ukrayna çatışmasının ardından Avrupa'nın yeni ortaklar aradığı bir dönemde ülkemizi daha fazla bölgesel ilişkilerin merkezine yerleştirecek. Türkiye, Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerden Basra Körfezi'ne gelen her türlü emtianın, Faw Limanı ve Kalkınma Koridoru ile lojistik dağıtım merkezi olacak. Basra Körfezi'nde elleçlenen bir ürün buradan yüklendiğinde Türkiye üzerinden hiç aktarma yapmadan Avrupa’ya ulaşacak. Üstelik ilerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirilecek demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray’a alternatif ikinci bir demiryolu hattımız da olacak. Kalkınma Yolu projesi uluslararası güney-kuzey koridorları arasındaki Uzak Doğu, Güney Asya ve Orta Doğu’yu Avrupa’ya bağlayacak en kısa ve en ekonomik yol olacak. Orta Koridora yeni bir soluk getirecek Kalkınma Yolu Projesiyle bölgemiz İpek Yolu’ndaki konumunu güçlendirecektir" diye konuştu.

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