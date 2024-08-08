İstanbul Boğazı'nda böylesi hiç görülmedi

İstanbul Setur Marinas Kalamış’ın ev sahipliğinde, 9-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda; J/70, J/70 Match Race, 1 Metre Uzaktan Kumandalı Yarış, Hareketli Salma, IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarında heyecan dolu yarışlar yapılacak.

Organizasyon, 9 Ağustos’ta saat 12.00’de Moda Koyu ve Caddebostan Parkuru’nda Eker Olympos Regatta Özel Etabı olan J/70 One Design Türkiye Turu 3. Ayak yarışı ile başlayacak. Hafta boyunca; J/70 One Design, 1 Metre Uzaktan Kumandalı Yarış, J/70 Match Race, Hareketli Salma ile devam eden yarışlar, son olarak Olympos Regatta’nın klasik rotası Yat Sınıfı yarışlarıyla 18 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Yelken severler, 9 – 10 Ağustos’ta düzenlenecek J/70 ve 18 Ağustos’taki Yat Sınıfı yarışlarını; D-Smart, ntv.com.tr, ntvspor.net, Sportstv’nin yanı sıra Eker’in ve J/70 sınıfının sosyal medya sayfalarından yapılacak canlı yayınlarla izleyebilecek. Toplam 25 kameranın kullanılacağı çekimlerin grafik ve 3D modellemelerini 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışını yapan ekip üstlenecek. Bu yılın yeniliklerinden biri olan Eker TV’de ise yarışlarla ilgili güncel bilgiler, kategorilerle ilgili detaylar, takımlarla yapılan röportajlar ve festival alanından renkli görüntüler yer alacak.

İstanbul’un denizle buluştuğu en güzel noktalardan biri olan Moda semtinde, 7’den 70’e yüzlerce yelkenciyi bir araya getiren büyük bir organizasyon düzenlenecek. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta, 9-18 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Setur Marinas Kalamış’ta bir festival coşkusuyla yapılacak.

Farklı yelken sınıfları rekabet edecek

2024 yılında değişen formatıyla bir yelken festivaline dönüşen 12. TAYK Slam- Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, sporseverlere yeni deneyimler yaşatacak. 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta, farklı yelken sınıflarının kıyasıya rekabetine sahne olacak. Organizasyonda; J/70 One Design, 1 Metre Uzaktan Kumandalı Yarış, J/70 Match Race, Hareketli Salma ve Yat Sınıfı yarışları gerçekleşecek. Hareketli Salma yarışlarına Türkiye'nin farklı yelken okullarından takımlar katılacak. 7-20 yaş arası çocuk ve genç yelkencilerin katılacağı Hareketli Salma yarışlarında 300’e yakın tekne görsel bir şölen oluşturacak.

Yarış tutkusu ve eğlence bir arada

“Yelkenin Yeni Modası” mottosuyla rotasını oluşturan 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta’da, yarış tutkusu eğlenceyle buluşacak. Yarışların ardından akşam saatlerinde İstanbul Setur Marinas Kalamış’ta bir araya gelen ekipler, DJ performans eşliğinde yorgunluklarını atma fırsatı bulacak.

2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışını yapan ekip canlı yayınlara destek verecek

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta yarışları, moda kıyılarından fiziksel olarak izlenebileceği gibi profesyonel bir yayın ekibi tarafından yapılacak canlı yayınlarla da takip edilebilecek. 9 – 10 Ağustos’ta düzenlenecek J/70 ve 18 Ağustos’taki Yat Sınıfı yarışlarının heyecanı; D-Smart 77. Kanal, ntv.com.tr, ntvspor.net ve Sportstv’den yapılacak canlı yayınlarla izlenebilecek. Sporseverler ntv.com.tr ile ntvspor.net’in X (Twitter) sayfalarının yanı sıra, Eker’in ve J/70 sınıfının sosyal medya sayfalarından da yarışları canlı olarak takip edebilecek.

Grafik ve 3D modellemelerini 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılışını yapan ekibin üstleneceği canlı yayınlar, izleyenlere farklı deneyimler yaşatacak. Toplam 25 kameranın kullanılacağı çekimlerde, 18 kamera tekne içerisinden görüntü vererek izleyicilerin yarışı daha yakından takip etmesine olanak sağlayacak. 3 drone kamerası deniz üzerinden genel görüntüler verirken, 4 sistem kamerası da deniz üzerinden tekne ile çekim yapacak. Yelkencilerin nefes kesen mücadelesine yakından tanık olan sporseverler, gözlerini ekrandan ayıramayacak.

Eker TV, organizasyonun nabzını tutacak

Organizasyonun değişen formatının yeniliklerinden biri de “Eker TV” olacak. Eker TV, yapılacak içerik çalışmalarıyla 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta’nın nabzını tutacak. Eker’in sosyal medya saylarında izlenebilecek Eker TV’de; yarışlarla ilgili güncel bilgiler, kategorilerle ilgili detaylar, takımlarla yapılan röportajlar, festival alanından renkli görüntüler ve daha pek çok içerik paylaşılacak.

Sportstv ve Lig Radyo’dan destek

12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta’nın ana sponsoru Eker Süt Ürünleri tarafından yapılacak canlı yayınların ve “Eker TV” projesinin yanı sıra spor medyasından iki önemli kuruluş da organizasyona destek verecek. Sportstv ve Lig Radyo, yayınları ve röportajları ile yelken severlere yarışlarla ilgili güncel gelişmeleri aktaracak.

Yarışlar, 18 Ağustos’ta Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri fuaye alanında yapılacak büyük ödül töreni ile sona erecek.