İstanbul Boğazı'nda bulunan mühimmat kontrollü olarak imha edilecek

İstanbul Sarıyer'de, Su Altı Taarruz Komutanlığı ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan mühimmat kontrollü şekilde imha edilecek.

İstanbul Boğazı'nda bulunan mühimmat kontrollü olarak imha edilecek

Sarıyer Vilayetler Evi'nin önünde dün salyangozcuların "havan mühimmatı" olduğunu düşündükleri bir cisim gördüklerini bildirmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Dört dalgıç ve bot ile Haliç'ten bölgeye gelen ekipler 2 dalış yaptı.

Gerekli emniyet tedbirleri alınan dalışlarda söz konusu cisim bulunarak fotoğraf ve video görüntülemesi yapıldı.

Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlileri ve Su Altı Taarruz Komutanlığı görevlilerince görüntüler incelendikten sonra cismin uzun süredir denizde kalan bir mühimmat olduğu değerlendirildi.

Su Altı Taarruz Komutanlığı ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan mühimmatın incelemelerin ardından adli makamların talimatıyla kontrollü olarak imha edileceği öğrenildi.

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