İstanbul Boğazı’nda dümeni arızalanan tanker römorkörler eşliğinde çekildi

Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı’nda dümeni arızalanan tanker römorkörler eşliğinde çekildi

İstanbul Boğazı'nda Kandili açıklarında dümeni kilitlenen tanker kurtarılıp römorkörler eşliğinde Ahırkapı Emniyet Sahası'na çekilerek kurtarıldı.

İstanbul Boğazı'nda Kandili açıklarında dümeni kilitlenen tanker kurtarılıp römorkörler eşliğinde Ahırkapı Emniyet Sahası'na çekildi.

Rusya'dan Kocaeli'ye seyrederken Kandilli açıklarında dümen arızası yapan Nazan isimli tanker, olay yerine gelen römorkörler tarafından kurtarılarak Ahırkapı Emniyet Sahası'na demirletildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NAZAN isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kılavuz kaptanımız ve KURTARMA-7 römorkörümüz refakatinde, KURTARMA-9 römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi. Çift yönde ve geçici olarak askıya alınan İstanbul Boğazı gemi trafiğinin saat 00.50 itibarıyla güney-kuzey yönlü olarak açılması planlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

Son Haberler
Kahramanmaraş'ta, depoda yangın çıktı: 70 ton buğday küle döndü
Kahramanmaraş'ta, depoda yangın çıktı: 70 ton buğday küle döndü
Teğmen Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'nun YDK'ya sevk edilmesine 52 baro başkanından ortak açıklama geldi
Teğmen Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'nun YDK'ya sevk edilmesine 52 baro başkanından ortak açıklama geldi
Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurma yetkisi verdi
Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurma yetkisi verdi
Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar
Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar
Mike Tyson-Jack Paul dövüşündeki rekor ortaya çıktı. Açıklama Netflix’ten geldi
Mike Tyson-Jack Paul dövüşündeki rekor ortaya çıktı. Açıklama Netflix’ten geldi