İstanbul Boğazı’nda feci olay. Rusya’ya giden gemiye kılavuzluk yapacaktı

Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı’nda feci olay. Rusya’ya giden gemiye kılavuzluk yapacaktı
İstanbul Boğazı’ndan geçecek olan yük gemisine kılavuzluk yapacak olan kaptan denize düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul Boğazı güney girişinde saat 04.30 civarında yaşanan olayda, İstanbul'dan Rusya'nın Tuapse şehrine gidecek olan New Siam isimli yük gemisine kılavuzluk hizmeti vermek için giden kaptan Oğuz Kök güverteye çıkmaya çalışırken denize düştü. Kök olayda hayatını kaybetti.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Bu sabah, İstanbul Boğazı güney girişinde kılavuzluk hizmeti vermek için gemiye katılırken, transfer esnasında denize düşen Kılavuz Kaptanımız Oğuz KÖK şehadete ermiştir. Deniz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve denizcilik camiasına sabırlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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