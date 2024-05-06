İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alındığını açıkladı.

Bir kargo gemisinin dümen arızası nedeniyle trafik askıya alındı. İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır. Trabzon’dan Bandırma’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde dümen arızası yapan BRABUS isimli 64 m boyundaki kargo gemisi için; kılavuz kaptanımız, KURTARMA-10 römorkörümüz ve KEGM-8 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi.

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