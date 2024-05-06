İBB'den Arnavutköy Belediyesi'ne Kanal İstanbul talimatı

Kaynak: Haber Merkezi
İBB'den Arnavutköy Belediyesi'ne Kanal İstanbul talimatı
İBB, Kanal İstanbul projesi çevresindeki imar planları iptal edilen alanda devam eden inşaatları durdurmak için Arnavutköy Belediyesi’ne talimat verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kanal İstanbul için planlanan ve mahkeme tarafından imar planları iptal edilen Yenişehir bölgesinde inşaatların devam etmesi sonrası Arnavutköy Belediyesi'ne resmi bir yazı gönderdi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün’ün imzasıyla yapılan açıklamada, iptal edilen imar planlarına göre verilen yapı ruhsatlarının da iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

Yenişehir rezerv yapı bölgesinde devam eden inşaatlar, İBB'nin baskılarına rağmen durdurulmadı. AKP’li Arnavutköy Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ ve Emlak Konut tarafından gerçekleştirilen projelerde mahkeme kararlarına rağmen inşaatların sürdüğü öne sürülüyor.

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YARGI KARARLARINA RAĞMEN İNŞAATLAR TAM GAZ

İstanbul 11. İdare Mahkemesi ve İstanbul 3. İdare Mahkemesi'nin iptal kararlarına rağmen, alandaki inşaat faaliyetleri devam ediyor. Özellikle TOKİ Baklalı ve Dursunköy THY Emlak Konut projeleri, mahkeme kararına rağmen ilerlemeye devam ediyor.

VATANDAŞLAR YENİŞEHİR EVLERİ İÇİN KURA ÇEKİMİNE KATILDI

Mahkeme kararlarına ve devam eden hukuki süreçlere rağmen, "Yenişehir Evleri Arnavutköy" projesinde ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 4 Mayıs Cumartesi günü kura çekimi gerçekleştirildi.

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