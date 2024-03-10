İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul'un kuzey ve yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden bu yana sis etkili oluyor.

İstanbul Boğazı'nın yüksek ve kuzey bölgeleri ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü civarında, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sarıyer ve Beykoz kesimlerinde yoğunlaşan sis, ara ara etkisini gösterdi.

Trafikte aksama olmazken, sis sebebiyle bazı ana cadde ve viyadüklerde görüş mesafesi düşüyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasına göre şehir genelindeki trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 1 olarak ölçüldü.

İstanbul Boğazında sis yoğunluğu görülürken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre deniz trafiği saat 04.15 itibarıyla çift yönlü askıya alındı.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları internet sitesinden yaptığı açıklamada, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Beykoz-Üsküdar ve Rumeli Kavağı-Eminönü seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar elverişsiz hava koşulları sebebiyle iptal edildiğini duyurdu.

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