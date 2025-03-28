İstanbul Boğazı’nda gizemli ölümler! Kimlikleri belli oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı Baltalimanı açıklarında 2 saat arayla denizden çıkarılan cesetler tedirgin etti. Sahil Güvenlik ekipleri, Murat Şahin (26) ve Onur Ödem (30) adlı şahısların cansız bedenlerini Adli Tıp Kurumu'na sevk etti.

Olay, 25 Mart Salı günü saat 12.00 sıralarında Sarıyer Baltalimanı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boğazda tekneyle dolaşan bir balıkçı, deniz yüzeyinde hareketsiz şekilde duran bir kişi olduğunu fark etti. Balıkçının ihbarı üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler deniz yüzeyindeki kişiyi bota alarak karaya çıkardı. Üstünden Murat Şahin'e ait kimlik çıkan kişinin vücudunda darp ve morluk izine rastlanmadı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

2 SAAT ARAYLA 2 CESET BULUNDU

Bu olaydan yaklaşık 2 saat sonra aynı yerde deniz yüzeyinde bir kişinin daha hareketsiz şekilde durduğunu gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin bota alarak kıyıya çıkardığı kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin Onur Ödem'e ait olduğu öğrenilirken, Ödem ve Şahin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polis her iki olayla ilgili inceleme başlattı.

İstanbul Boğazı’nda gizemli ölümler! Kim oldukları belli oldu

İstanbul Boğazı’nda gizemli ölümler! Kim oldukları belli oldu

İstanbul Boğazı’nda gizemli ölümler! Kim oldukları belli oldu

İstanbul Boğazı’nda gizemli ölümler! Kim oldukları belli oldu

İstanbul Boğazı’nda gizemli ölümler! Kim oldukları belli oldu

İstanbul Boğazı’nda gizemli ölümler! Kim oldukları belli oldu

İstanbul Boğazı’nda gizemli ölümler! Kim oldukları belli oldu

İstanbul Boğazı’nda gizemli ölümler! Kim oldukları belli oldu

İstanbul Boğazı’nda gizemli ölümler! Kim oldukları belli oldu

İstanbul Boğazı’nda gizemli ölümler! Kim oldukları belli oldu

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