İstanbul Boğaz'ında intihar. Herkesin gözü önünde kendini köprüden attı

Olay günün öğle saatlerinde yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsüne otomobiliyle gelen bir şahıs, iddiaya göre aracından çıkarak intihar etmek istedi.

Çevredeki vatandaşlar köprü korkuluklarına çıkan şahsı fark edince yanına giderek dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Fakat şahıs vatandaşların kendisini ikna etmeye çalıştığı sırada kendini köprüden aşağı bırakarak intihar etti.

Şahısın kendini aşağı bıraktığı sırada onu ikna etmeye çalışan vatandaşların tepkisi, o sırada oradan geçen bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Şahıs kendini saniyeler içinde köprüden aşağı bıraktığı esnada olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekipleri olayı deniz polisine haber verdi. Deniz polisi ve Kıyı Emniyeti Müdürlüğü ekipleri şahsı bulmak için denizde arama çalışmaları başlattı.

Yaşananlar yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, intihar eden şahsın son durumuna ilişkin bilgiye henüz ulaşılamadı.