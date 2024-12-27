İstanbul Boğazı’nda korku dolu anlar! Balıkçı tekneleri akıntıya kapıldı

Kaynak: İHA
İstanbul Boğazı’nda korku dolu anlar! Balıkçı tekneleri akıntıya kapıldı

İstanbul Boğazı'nda balıkçı tekneleri, avlanmak için denize bıraktıkları ağlarla birlikte akıntıya kapıldı. Sürüklenen balıkçılar akıntıya karşı mücadele ederken bölgeye sahip güvenlik ekipleri sevk edildi.

İstanbul Boğazı'nda balıkçı tekneleri, avlanmak için denize bıraktıkları ağlarla birlikte akıntıya kapılarak sürüklendi.

Olay, Çubuklu ve Paşabahçe açıklarında meydana geldi. Balıkçılar, Kanlıca yönüne doğru sürüklendi. Avlanmaya çıkan balıkçıların tekneleri akıntının etkisi altında kaldı. Güçlü akıntılar, denize bırakılan ağlarla birlikte teknelerin sürüklenmesine neden oldu.

Balıkçılar, akıntıya karşı mücadele ederek ağlarını toplamak ve teknelerini kontrol etmek için çaba sarf etti. Sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

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