İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nın Yeniköy açıklarında arıza yapan gemi kurtarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Tuzla’dan Ukrayna’a seyir halindeyken bu sabah Yeniköy açıklarında makine arızası yapan Togo bandıralı “SK FRIENDSHIP” isimli 113 metre boyundaki genel kargo gemisinin kurtarıldığını bildirdi.
Edinilen bilgiye göre, Tuzla’dan Ukrayna’ya seyir halindeki Togo bandıralı “SK FRIENDSHIP” isimli 113 metre boyundaki genel kargo gemisinde sabah erken saatlerde makine arızası meydana geldi. Çağrı üzerine KEGM ekipleri, gemiyi sürüklenmekten kurtararak Büyükdere'ye çekti.
Konuya ilişkin KEGM'den yapılan açıklama şöyle:
“Tuzla’dan Ukrayna’ya seyir halindeyken Yeniköy açıklarında makine arızası yapan 113 metre boyundaki SK FRIENDSHIP isimli genel kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, Kılavuz Kaptanımız, KURTARMA-5 ve 8 Römorkörlerimiz ile KEGM-5 Botumuz refakatinde Büyükdere’ye demirletildi.”