İstanbul Borsası güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta dünkü kapanışa göre 49,90 puan ve yüzde 0,48 artarak 10.369,87 puandan haftanın son iş gününe giriş yaptı.

Hem Bankacılık hem de holding endeksi değer kazandı. Endeksler arasında en çok kazandıran yükde 2'lik değer kazancıyla spor oldu. Gayrimenkul yatırım ortaklığı ise kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün günü yüzde 1,59 artışla günü 10.319,96 puandan kapamıştı.

Amerika Merkez Bankası Fed yetkililerinin temkinli duruşlarına devam etmesi ve bunun yanında açıklanan verilerden alınan seyirler nedeniyle küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor.

Bugün Türkiye'de, Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi, Konut satış istatistikleri, konut fiyat endeksi ile kısa vadeli dış borç istatistikleri ön planda olacak. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.250 ve 10.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.