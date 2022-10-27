İstanbul Büyükçekmece’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İstanbul İl, Büyükçekmece İlçe, B.ÇEKMECE MERKEZ Mahalle/Köy, 253 Ada, 38 Parsel, 2. Kat3 Nolu Bağımsız Bölüm. Kıymet takdirine konu mesken nitelikli taşınmaz tapunun Büyükçekmece İlçesi, Merkez Mahallesi, Değirmenlik Mevkii, 253 ada, 38 parsel numaralı, 96,65 m2 yüzölçümlü, "Beş Katlı Betonarme Bina Ve Arsası" nitelikli ana taşınmazı üzerinde bulunan, yukarıda fotoğrafı görülen, 16 dış kapı numaralı binada, 2. katta yer almakta olup taşınmaz 2416/9665 arsa paylı ve 3 bağımsız bölüm numaralıdır. Bina, adres olarak; Büyükçekmece İlçesi, 19 Mayıs Mahallesinde, Osman Gazi Caddesi ile bağlantılı Fulya Sokak üzerinde yer almaktadır.

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