İBB Meclisi, İETT'nin 2023 yılı bütçesini onayladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürlüğünün 2023 yılı bütçesini 15 milyar 400 milyon lira olarak onayladı.

Meclis'te yapılan İETT Genel Kurulu'nda kurumun 2023 yılı mali bütçesi görüşüldü. İETT Genel Müdürü Alper Bilgili, Meclis'te 2023 yılı bütçe ve performans programına dair sunum yaptı. Bilgili, İstanbul'da şehir içi toplu ulaşımın yüzde 60'ının otobüs ve metrobüs, yüzde 37'sinin metro ve tramvay, yüzde 3'ünün ise deniz ulaşımı olarak gerçekleştiğini söyledi.

İETT olarak 6 bin 470 araç ile 15 binden fazla durak ve 17 garajla hizmet verdiklerini ifade eden Bilgili, 800 hatta, günlük 55 bin sefer yapıldığını, yılda 475 milyon kilometre yol katedildiğini vurguladı. Yıllık yolcu sayısının 1 milyarın üzerinde olduğunu dile getiren Bilgili, şöyle konuştu:

"Filomuzda, 2 bin 639'u kendi aracımız olmak üzere 5 bin 680 otobüs, 670 metrobüsümüz ve 120 elektrikli aracımız bulunmaktadır. Toplam araç sayımız 6 bin 470'tir. İETT'nin otobüs filosuna baktığımızda, ortalama filo yaşımız bu yıl itibarıyla 9,5'tir. Metrobüs filomuzda ise geçen yıl bazı araçlarımızın kilometresi 2 milyona yaklaşmış durumdaydı."

100 ADET OTOBÜS ALIMINI BU YIL İÇERİSİNDE TAMAMLAYACAĞIZ

Otobüs ve metrobüs filolarındaki arıza sayılarının gerilediğini ifade eden Bilgili, Özel Halk Otobüsleri de dahil olmak üzere bütün araçların, zorunlu TÜV muayenelerinin yanı sıra artık yılda en az iki kez de İETT tarafından muayene edildiğini belirtti.

Filoyu gençleştirmek için 2022'de 160 adet metrobüs aldıklarına işaret eden Bilgili, "2023'te de 50 adet metrobüs ve 100 adet otobüs alımı için ihale sürecimizi bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Yine 2023 yılı içinde 50 adet 4 kişilik, 60 adet 14 kişilik elektrikli araç alımını gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

İETT'nin 2023 bütçesine değinen Bilgili, bütçenin 15 milyar 400 milyon lira olduğunu söyledi. Siyasi parti temsilcilerinin konuşmalarının ardından oylanan İETT bütçesi, oy birliğiyle Meclis'ten geçti. (AA)