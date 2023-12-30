İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yılbaşı kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hafta sonu boyunca devam eden gece seferlerini 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan geceye de taşıdı. Yoğun hatlarda oluşabilecek talepler için ek seferler de konuldu.
Ayrıca, her yıl resmi tatillerde olduğu gibi 1 Ocak 2024 Pazartesi günü de gece 00.00’dan itibaren (Pazarı Pazartesiye bağlaya gece ve Pazartesi günü) İstanbul’da kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine toplu ulaşım ücretsiz hizmet verecek.
İBB iştiraki Metro İstanbul, 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece;
M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı,
M1B Yenikapı-Kirazlı,
M2 Yenikapı-Hacıosman,
M3 Kirazlı-Kayaşehir Merkez,
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı,
M5 Üsküdar-Çekmeköy,
M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü,
M7 Yıldız-Mahmutbey,
M8 Bostancı-Dudullu/Parseller,
M9 Bahriye-Olimpiyat metro hatlarında sabah seferleri başlayana kadar devam edecek.
T1 Kabataş-Bağcılar,
T3 Kadıköy-Moda,
T4 Topkapı-Mescid-i Selam,
T5 Eminönü-Alibeyköy tramvayları ile
F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan fünikülerinde ise seferler 02.00'ye kadar uzatıldı.
7/24 hizmet veren Metrobüs hattında da seferler 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece de kesintisiz devam edecek. Gece 01.00 den 05.00’e kadar 6 dakikada bir hizmet verecek metrobüs araçları, yolcu yoğunluğuna göre artırılacak.
İETT Otobüsleri ise 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece 21 ayrı hatta 54 araçla 242 sefer düzenleyecek. Yedek araç ve personel de tahsis edilecek. Pazar gecesi hizmet verecek hatlar şunlar;
19S - YENİDOĞAN / SARIGAZİ – KADIKÖY,
11ÜS - SULTANBEYLİ – ÜSKÜDAR,
15F - BEYKOZ – KADIKÖY,
130A - DENİZ HARP OKULU – KADIKÖY,
17 - PENDİK – KADIKÖY,
16D - ALTKAYNARCA / PENDİK – KADIKÖY,
12A - KADIKÖY – ÜSKÜDAR,
129T - BOSTANCI – TAKSİM,
14R - RASATHANE – KADIKÖY,
13 - ATAŞEHİR - ÜMRANİYE KADIKÖY,
KM43 - MALTEPE ÜNİV. - MALTEPE METRO,
ÇM42 - ŞAHİNBEY - ÇEKMEKÖY - NECİP FAZIL METRO,
UM62 - YENİDOĞAN - TAŞDELEN - NECİP FAZIL METRO,
KM46 - BATI ATAŞEHİR- KOZYATAĞI METRO,
76D - BAHÇEŞEHİR – TAKSİM,
89C - İKİTELLİ – TAKSİM,
55T - GAZİOSMANPAŞA – TAKSİM,
40 - RUMELİFENERİ – TAKSİM,
MK11 - OLİMPİYAT METRO - KAYAŞEHİR – GÜVERCİNTEPE,
MK12 - OLİMPİYAT METRO -GÜVERCİNTEPE - KAYAŞEHİR,
MK13 - ŞAHİNTEPE İGTOT-OLİMPİYAT METRO,
MK15 - BOĞAZKÖY/BAHÇEŞEHİR- OLİMPİYAT METRO
25G - SARIYER - TAKSİM
İBB iştiraki Şehir Hatları ile özel deniz motorları ise 31 Aralıkta Pazar günü tarifesiyle hizmet vermeye devam edecek.
RESMİ GAZETE'DE DE 1 OCAK KARARI
Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 1 Ocak'ta Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri de ücretsiz olacak.