İstanbul Çekmeköy'de inşaat kazısı sonucu istinat duvarı çöktü

Mahalle sakinleri, kazı çalışmasının önceden gerekli önlemler alınmadan yapıldığını iddia ederek, sorunun çözümü için yetkililerden yardım bekliyor.

5 Nisan Cuma günü yaşanan olayın ardından mahalle sakinleri, inşaat çalışmalarının sorumluları tarafından önlem alınmadan gerçekleştirildiğini dile getirdi. İstinat duvarının çökmesiyle birlikte, yan binanın çökme riski altında olduğunu ifade eden vatandaşlar, bu durumun neden olduğu endişeyle uyuyamadıklarını belirtti. Kadir Öztürk isimli mahalle sakini, "Dün akşam buraya kepçe indi. Sabah kalktığımda burayı kazdılar. Buraya hiçbir önlem alınmadı. Kazdıktan sonra biz bir şey olmayacağını zannettik. Gece yattık, bir anda çökme oldu. Bu binanın altı boş. Her an çökme riski var. Bu konuda yetkililerden yardım talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kazı çalışmasının yan tarafında bulunan başka bir binada da çökme riski olduğunu belirten Emre Gölve, "Burada bir kazı çalışması oldu önlem alınmadan. Buradaki binada şu anda çökme riski var. Dolayısıyla kimse uyuyamıyor. Buradaki hatanın giderilmesini istiyoruz" dedi.