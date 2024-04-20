Küçükçekmece'de faciadan dönüldü

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Tomurcuk Sokak’ta bulunan iki binanın destek duvarı, gün boyunca süren yağışlar sonucunda çöktü. Destek duvarının bir kısmı hasar gördü.

Bina sakinleri, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çöken duvarın olduğu bölgeye güvenlik şeridi çekti. Duvarın diğer kısmında çatlaklar oluştu.

“BU DUVARI DAHA ÖNCE BELEDİYEYE BİLDİRDİK, AMA KİMSE İLGİLENMEDİ”

Olayda ölüm ya da yaralanma olmadı. Bina sahibi Servet Balık, “Evde oturuyorduk, birden büyük bir gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda duvarın çöktüğünü gördük. Şükürler olsun ki çocuklar bahçede değildi. Bu, büyük bir felakete yol açabilirdi. İki binanın çocukları burada oyun oynuyor. Babam engelli, onu iki dakika içinde kurtardım. Bu duvarı daha önce belediyeye bildirdik ama kimse ilgilenmedi” dedi.