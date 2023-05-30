İstanbul'da CHP seçim bürosuna saldırı. Kurşun yağdırdılar

CHP’nin Gaziosmanpaşa’da bulunan seçim bürosuna kimliği belirsiz kişiler tarafından 5 el ateş açıldı.

İstanbul'da CHP seçim bürosuna saldırı. Kurşun yağdırdılar

Cumhurbaşkanlığı ikinci turunun tamamlanmasına rağmen partilere saldırı devam ediyor.

Saldırıların yeni adresi CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı oldu.

CHP Gaziosmanpaşa Mahallesi tarafından yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde partinin seçim bürosuna 5 el ateş açıldı.

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Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Dün gece (29 Mayıs Pazartesi) saat 23.30 civarın da Bağlarbaşı mahallesi irtibat büromuza kimliği belirsiz kişiler tarafından 5 el ateş edilmiştir.

Büromuz o saatte boş olduğu için herhangi bir yaralanma ve herhangi bir vatandaşımıza zarar gelmemiştir.

Yılmıyoruz, sinmiyoruz,korkmuyoruz.Çetelere,mafyalara boyun eğmeyeceğiz."

CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Hakan Bahçetepe,olay üzerine şikayette bulunduklarını belirtti.

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı olayla ilgili incelemenin devam ettiğini duyurdu.

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